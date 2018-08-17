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"Мариуполь" во второй раз уступил "Бордо" и вылетел из Лиги Европы

Киев • УНН

 • 8328 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Французский “Бордо” на стадионе “Стад-де-Бордо” принял украинский ФК “Мариуполь” в рамках ответного матча третьей стадии отбора Лиги Европы, передает корреспондент УНН.

"Мариуполь" во второй раз уступил "Бордо" и вылетел из Лиги Европы

В первом тайме, а именно на второй минуте, французы забили, однако взятие ворот Лерагера не был засчитан из-за офсайда. Впоследствии гостей спасла штанга ворот после удара головой Пабло.

На 52 минуте капитан “Мариуполя” Тищенко нанес острого выстрела головой под перекладину. Кипер Костил в прыжке дотянулся до мяча и перевел его на угловой. Далее сработало футбольное правило — не забиваешь ты, забивают тебе. Каман накрутил нескольких игроков приазовцев и отбросил мяч на Максима Пундже, и тот с левой в одно касание пробил Худжамова — мяч от перекладины попал в сетку.

Две минуты понадобилось хозяевам чтобы удвоить преимущество — Пундже раскрутил нескольких визави и подал точно на Санкаре.

Украинцы сумели забить один эффектный гол. Руслан Фомин со штрафного обводящим ударом огорчил Костил — 2:1.

Таким образом 2: 5 после двух встреч и путевка в плей-офф квалификации досталась “Бордо”.

Добавим, что с группового этапа Футбол Европы стартует сразу полтавская “Ворскла”.

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