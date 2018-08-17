"Маріуполь" вдруге поступився "Бордо" і вилетів з Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Французький “Бордо” на стадіоні “Стад-де-Бордо” прийняв український ФК “Маріуполь” в рамках матчу у відповідь третьої стадії відбору Ліги Європи, передає кореспондент УНН.
У першому таймі, а саме на другій хвилині, французи забили, проте взяття воріт Лерагера не було зараховано через офсайд. Згодом гостей врятувала стійка воріт після удару головою Пабло.
На 52 хвилині капітан “Маріуполя” Тищенко завдав гострого пострілу головою під поперечину. Кіпер Костіль у стрибку дотягнувся до м’яча і перевів його на кутовий. Далі спрацювало футбольне правило — не забиваєш ти, забивають тобі. Камано накрутив кількох гравців приазовців і відкинув м’яч на Максима Пундже, і той з лівої в один дотик пробив Худжамова — м’яч від поперечини потрапив у сітку.
Дві хвилини знадобилося господарям аби подвоїти перевагу — Пундже розкрутив кількох візаві та подав точно на Санкаре.
Українці зуміли забити один ефектний гол. Руслан Фомін зі штрафного обвідним ударом засмутив Костіля — 2:1.
Таким чином 2:5 після двох зустрічей і путівка в раунд плей-оф кваліфікації дісталася “Бордо”.
Додамо, що з групового етапу Ліг Європи стартуватиме одразу полтавська “Ворскла”.