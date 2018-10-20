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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 112713 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 120751 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 159891 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149985 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139162 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129676 просмотра

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7 марта, 08:52 • 176082 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118210 просмотра

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"Мариуполь" в матче с двумя удалениями победил "Зарю"

"Мариуполь" в матче с двумя удалениями победил "Зарю"

Киев  •  УНН

 • 9576 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Главный рефери Евгений Арановский провел поединок 12-го тура УПЛ с участием "Мариуполя" и луганской "Зари", который завершился со счетом 3:2, сообщает корреспондент УНН.

Дубль Андрея Борячука помог приазовцам уйти на перерыв в роли фаворита игры. Сначала нападающий замкнул прострел с углового на дальней штанге, а дальше получил мяч от партнера, развернулся с ним и нанес точный выстрел.

В конце первого часа баталии форвард гостей Владислав Кочергин не реализовал пенальти. Через пять минут хозяева остались в меньшинстве из-за второй желтой карточки для Федорчука. Однако составы выровнялись на 79 минуте. Именно тогда Караваев снес сзади своего оппонента.

Последние минуты матча стали волнующими. На 88 минуте Зубков обыграл нескольких визави и отправил мяч в угол ворот Фелипе. На 90 минуте - гол-красавец от Артема Громова, который с лету отправил игровой снаряд в перекладину, далее он улетел в сетку. В компенсированное время до минимального отставания гостей вернул гол Кочергина - 3:2.

Отметим, что "Мариуполь" поднялся на 5 строчку, оторвавшись от команды Вернидуба на 3 пункта - 17 и 14 соответственно.

Напомним, футболист "Мариуполя" дебютировал за сборную Камеруна.

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