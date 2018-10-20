"Мариуполь" в матче с двумя удалениями победил "Зарю"

Дубль Андрея Борячука помог приазовцам уйти на перерыв в роли фаворита игры. Сначала нападающий замкнул прострел с углового на дальней штанге, а дальше получил мяч от партнера, развернулся с ним и нанес точный выстрел.

В конце первого часа баталии форвард гостей Владислав Кочергин не реализовал пенальти. Через пять минут хозяева остались в меньшинстве из-за второй желтой карточки для Федорчука. Однако составы выровнялись на 79 минуте. Именно тогда Караваев снес сзади своего оппонента.

Последние минуты матча стали волнующими. На 88 минуте Зубков обыграл нескольких визави и отправил мяч в угол ворот Фелипе. На 90 минуте - гол-красавец от Артема Громова, который с лету отправил игровой снаряд в перекладину, далее он улетел в сетку. В компенсированное время до минимального отставания гостей вернул гол Кочергина - 3:2.

Отметим, что "Мариуполь" поднялся на 5 строчку, оторвавшись от команды Вернидуба на 3 пункта - 17 и 14 соответственно.

Напомним, футболист "Мариуполя" дебютировал за сборную Камеруна.