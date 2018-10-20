"Маріуполь" у матчі з двома вилученнями переміг "Зорю"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Головний рефері Євген Арановський провів поєдинок 12-го туру УПЛ за участі "Маріуполя" та луганської "Зорі", який завершився із рахунком 3:2, повідомляє кореспондент УНН.
Дубль Андрія Борячука допоміг приазовцям піти на перерву у ролі фаворита гри. Спочатку нападник замкнув простріл з кутового на дальній стійці, а далі отримав м'яч від партнера, розвернувся з ним та завдав точного пострілу.
Наприкінці першої години баталії форвард гостей Владислав Кочергін не реалізував пенальті. Через п'ять хвилин господарі залишились у меншості через другу жовту картку для Федорчука. Проте склади вирівнялися на 79 хвилині. Саме тоді Караваєв зніс ззаду свого опонента.
Останні хвилини матчу стали хвилюючими. На 88 хвилині Зубков обіграв кількох візаві та надіслав м'яч у кут воріт Феліпе. На 90 хвилині відбувся гол-красень від Артема Громова, який з льоту надіслав ігровий снаряд у поперечину, далі він відлетів у сітку. У компенсований час до мінімального відставання гостей повернув гол Кочергіна – 3:2.
Відзначимо, що "Маріуполь" піднявся на 5 рядок, відірвавшись від команди Вернидуба на 3 пункти – 17 і 14 відповідно.
Нагадаємо, футболіст "Маріуполя" дебютував за збірну Камеруну.