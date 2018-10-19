Футболіст "Маріуполя" дебютував за збірну Камеруну
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Захисник ФК “Маріуполь” Джойскім Дава дебютував за національну збірну Камеруну з футболу, повідомляє УНН із посиланням на прес-службу клубу.
В дане міжнародне “вікно” “Неприборкані леви” провели два матчі проти збірної Малаві. 12-го жовтня підопічні Зеєдорфа на своєму полі здобули перемогу 1:0, а в матчі-відповіді, 16-го жовтня, була зафіксована нічия 0:0.
Джойскім взяв участь у другій грі — вийшов в стартовому складі і провів на полі всі 90 хвилин.
Примітно, що Камерун в групі В кваліфікаційного турніру Кубка Африканських Націй займає 1-е місце. “Леви” в 4-х іграх набрали 8 очок і випереджають Марокко на 1 очко.
Додамо також, що в поточному сезоні Дава зіграв за “Маріуполь” 7 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.
Нагадаємо, колишньому головному тренеру "Маріуполя" Олександру Севідову повідомили про підозру у кримінальному провадженні про "договірні матчі" щодо скандального матчу "Маріуполь - Гірник-Спорт", в якому приазовці перемогли з рахунком 3:1.