Футболист "Мариуполя" дебютировал за сборную Камеруна
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Защитник ФК “Мариуполь” Джойским Дава дебютировал за национальную сборную Камеруна по футболу, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
В данное международное “окно” “Необузданные львы” провели два матча против сборной Малави. 12 октября подопечные Зеедорфа на своем поле одержали победу 1:0, а в ответном матче, 16 октября, была зафиксирована ничья 0:0.
Джойским принял участие во второй игре — вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.
Примечательно, что Камерун в группе В квалификационного турнира Кубка Африканских Наций занимает первое место. “Львы” в 4-х играх набрали 8 очков и опережают Марокко на 1 очко.
Добавим также, что в текущем сезоне Дава сыграл за “Мариуполь” 7 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
Напомним, бывшему главному тренеру “Мариуполя” Александр Севидов сообщили о подозрении в уголовном производстве о “договорных матчах” относительно скандального матча “Мариуполь — Горняк-Спорт”, в котором приазовцы победили со счетом 3:1.