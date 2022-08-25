Мариуполь охватили пожары: оккупанты ничего с этим не делают

Цитата

“Ожидаемый пожар перекинулся на жилые дома. Горят дома, горит здание школы №69 и пожары расползаются ЖМР “Восточный”. Пожарных – ни одного. оккупационные власти типично не реагируют”, – написал Андрющенко.

Детали

Жители города сплотились и ездят на море за песком, чтобы самостоятельно тушить пожары из-за отсутствия воды. Так называемое "мчс" не реагирует на ситуацию. Оккупационного руководства в городе нет.

“Ад опустился на Новоазовский район и достался к Мариуполю. Пепел разносит ветер по дороге, а горящую траву по домам. Пожалуй, сложно придумать другую картину, столь ярко демострирующую всю сущность российской оккупации”, – добавил советник мэра.

Дополнение

В разрушенном Мариуполе оккупанты подают воду по аварийным трубам. В результате этого протекает вода, которая размывает почву. Из-за таких действий рашистов в центре города образовались большие провалы.