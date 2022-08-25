Мариуполь охватили пожары: оккупанты ничего с этим не делают
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Во временно захваченном россией Мариуполе горят дома и школа, однако оккупанты ничего с этим не делают и игнорируют звонки местных жителей. Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.
Цитата
“Ожидаемый пожар перекинулся на жилые дома. Горят дома, горит здание школы №69 и пожары расползаются ЖМР “Восточный”. Пожарных – ни одного. оккупационные власти типично не реагируют”, – написал Андрющенко.
Детали
Жители города сплотились и ездят на море за песком, чтобы самостоятельно тушить пожары из-за отсутствия воды. Так называемое "мчс" не реагирует на ситуацию. Оккупационного руководства в городе нет.
“Ад опустился на Новоазовский район и достался к Мариуполю. Пепел разносит ветер по дороге, а горящую траву по домам. Пожалуй, сложно придумать другую картину, столь ярко демострирующую всю сущность российской оккупации”, – добавил советник мэра.
Дополнение
В разрушенном Мариуполе оккупанты подают воду по аварийным трубам. В результате этого протекает вода, которая размывает почву. Из-за таких действий рашистов в центре города образовались большие провалы.