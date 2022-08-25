Маріуполь охопили пожежі: окупанти нічого з цим не роблять

Цитата

“Очікувана пожежа перекинулася на житлові будинки. Горять домівки, горить будівля школи №69 та пожежі розповзаються ЖМР “Східний”. Пожежників – жодного. окупаційна влада типово не реагує”, – написав Андрющенко.

Деталі

Жителі міста згуртувалися та їздять на море по пісок, щоб самостійно гасити пожежі через відсутність води. Так зване "мчс" не реагує на ситуацію. Окупаційного керівництва у місті немає.

“Пекло опустилося на Новоазовській район та дісталося Маріуполя. Попіл розносить вітер по дорозі, а палаючу траву по будинках. Мабуть, складно вигадати іншу картину, так яскраво демоструючу всю сутність російської окупації”, – додав радник мера.

Доповнення

У зруйнованому Маріуполі окупанти подають воду по аварійних трубах. Внаслідок цього протікає вода, яке розмиває грунт. Через такі дії рашистів у центрі міста утворилися великі провали.