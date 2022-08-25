Маріуполь охопили пожежі: окупанти нічого з цим не роблять
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У тимчасово захопленому росією Маріуполі палають будинки та школа, проте окупанти нічого з цим не роблять та ігнорують дзвінки місцевих жителів. Про це в Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.
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“Очікувана пожежа перекинулася на житлові будинки. Горять домівки, горить будівля школи №69 та пожежі розповзаються ЖМР “Східний”. Пожежників – жодного. окупаційна влада типово не реагує”, – написав Андрющенко.
Деталі
Жителі міста згуртувалися та їздять на море по пісок, щоб самостійно гасити пожежі через відсутність води. Так зване "мчс" не реагує на ситуацію. Окупаційного керівництва у місті немає.
“Пекло опустилося на Новоазовській район та дісталося Маріуполя. Попіл розносить вітер по дорозі, а палаючу траву по будинках. Мабуть, складно вигадати іншу картину, так яскраво демоструючу всю сутність російської окупації”, – додав радник мера.
Доповнення
У зруйнованому Маріуполі окупанти подають воду по аварійних трубах. Внаслідок цього протікає вода, яке розмиває грунт. Через такі дії рашистів у центрі міста утворилися великі провали.