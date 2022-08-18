Окупанти подають воду по аварійним трубам: у центрі Маріуполя на дорогах з’явилися провали
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У зруйнованому Маріуполі окупанти подають воду по аварійним трубам. Внаслідок цього відбувається протікання води, яке розмиває грунт. Як повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, через такі дії окупантів у центрі міста утворилися великі провали, передає УНН.
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“Прямо у центрі міста з’явилися такі провали через безглузді дії окупантів. Вони подають воду по аварійним трубам. Як результат – протікання води розмиває грунт, і земля опадає. Вже всі жителі звикли до проривів та вуличних потопів, а тепер на додачу з’явилися ще й такі ями. Ось, що значить працювати наосліп, без експертизи та для галочки. Дурість росіян не знає меж”, – написав Андрющенко у своєму Телеграм.
Доповнення
Як писав УНН, у Маріуполі російські окупанти почали відновлювати драмтеатр, який самі й розбомбили.