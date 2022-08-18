Окупанти почали відновлювати драмтеатр у Маріуполі – радник мера
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У Маріуполі російські окупанти почали відновлювати драмтеатр, який самі й розбомбили. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує УНН.
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"Окупанти розпочинають відновлення будівлі драматичного театру. Вчора завезено перші металоконструкції для даху та укріплення. В сквері продовжується демонтаж системи поліву, вкрадену унікальну дитячу площадку замінено на переміщенну з іншого місця – двору, зробленого за програмою “Уютне подвір’я”. Проте завезли нові смітники та лавочки. Археологічну консервацію Храму Марії пошкоджено, а саму металеву модель-реконструкцію вкрадено. Руйнація та вистави на кістках – обличчя росії", – написав Андрющенко.
Нагадаємо
Раніше окупанти повідомляли, що драматичний театр у Маріуполі хочуть відкрити до 10 вересня