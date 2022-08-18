Оккупанты начали восстанавливать драмтеатр в Мариуполе – советник мэра
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В Мариуполе российские оккупанты начали восстанавливать драмтеатр, который сами и разбомбили. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, информирует УНН.
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"Оккупанты приступают к восстановлению здания драматического театра. Вчера были завезены первые металлоконструкции для крыши и укрепления. В сквере продолжается демонтаж системы полива, украденная уникальная детская площадка заменена на перемещенную с другого места – двора, сделанного по программе “Уютный двор”. Однако завезли новые свалки и лавочки. Археологическая консервация Храма Марии повреждена, а сама металлическая модель-реконструкция украдена. Разрушение и представления на костях – лицо россии", – написал Андрющенко.
Напомним
Ранее оккупанты сообщали, что драматический театр в Мариуполе хотят открыть до 10 сентября.