Оккупанты начали восстанавливать драмтеатр в Мариуполе – советник мэра

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"Оккупанты приступают к восстановлению здания драматического театра. Вчера были завезены первые металлоконструкции для крыши и укрепления. В сквере продолжается демонтаж системы полива, украденная уникальная детская площадка заменена на перемещенную с другого места – двора, сделанного по программе “Уютный двор”. Однако завезли новые свалки и лавочки. Археологическая консервация Храма Марии повреждена, а сама металлическая модель-реконструкция украдена. Разрушение и представления на костях – лицо россии", – написал Андрющенко.

Напомним

Ранее оккупанты сообщали, что драматический театр в Мариуполе хотят открыть до 10 сентября.