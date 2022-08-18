оккупанты подают воду по аварийным трубам: в центре Мариуполя на дорогах появились провалы

Цитата

“Прямо в центре города появились такие провалы из-за бессмысленных действий оккупантов. Они подают воду по аварийным трубам. Как результат – протекание воды размывает почву, и земля проседает. Уже все жители привыкли к прорывам и уличным потопам, а теперь вдобавок появились еще и такие ямы. Вот что значит работать вслепую, без экспертизы и для галочки. Глупость россиян не знает границ”, – написал Андрющенко в своем телеграмме.

Дополнение

Как писал УНН, в Мариуполе российские оккупанты начали восстанавливать драмтеатр, который сами и разбомбили.