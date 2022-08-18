оккупанты подают воду по аварийным трубам: в центре Мариуполя на дорогах появились провалы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В разрушенном Мариуполе оккупанты подают воду по аварийным трубам. В результате происходит протекание воды, которое размывает почву. Как сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, из-за таких действий оккупантов в центре города образовались большие провалы, передает УНН.
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“Прямо в центре города появились такие провалы из-за бессмысленных действий оккупантов. Они подают воду по аварийным трубам. Как результат – протекание воды размывает почву, и земля проседает. Уже все жители привыкли к прорывам и уличным потопам, а теперь вдобавок появились еще и такие ямы. Вот что значит работать вслепую, без экспертизы и для галочки. Глупость россиян не знает границ”, – написал Андрющенко в своем телеграмме.
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Как писал УНН, в Мариуполе российские оккупанты начали восстанавливать драмтеатр, который сами и разбомбили.