Марин Ле Пен обязали вернуть Европарламенту 300 тысяч евро зарплаты своей помощницы

Суд постановил, что Ле Пен не предоставила никаких доказательств какой-либо деятельности своей помощницы, которая находилась под финансированием Парламента. Так, Ле Пен уличили в том, что на средства Европарламента с 2010 по 2016 год она оплачивала работу своей помощницы Катрин Гризе, которая занималась не европейскими делами, а партийной деятельностью в рядах "Национального фронта".



Ле Пен в свою очередь собирается обжаловать это решение.



"Это решение основано не на сущности дела, а на процедурном аспекте. Мы собираемся обжаловать это решение", - сказала она.



Напомним, глава французского “Национального фронта” Марин Ле Пен предложила новое название для политсилы.



