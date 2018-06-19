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Марин Ле Пен обязали вернуть Европарламенту 300 тысяч евро зарплаты своей помощницы

Марин Ле Пен обязали вернуть Европарламенту 300 тысяч евро зарплаты своей помощницы

Киев  •  УНН

 • 6962 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Европейский суд юстиции обязал бывшего кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен вернуть Европарламенту 300 тысяч евро, которые она потратила из фондов на зарплату своей помощнице. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Суд постановил, что Ле Пен не предоставила никаких доказательств какой-либо деятельности своей помощницы, которая находилась под финансированием Парламента. Так, Ле Пен уличили в том, что на средства Европарламента с 2010 по 2016 год она оплачивала работу своей помощницы Катрин Гризе, которая занималась не европейскими делами, а партийной деятельностью в рядах "Национального фронта".

Ле Пен в свою очередь собирается обжаловать это решение.

"Это решение основано не на сущности дела, а на процедурном аспекте. Мы собираемся обжаловать это решение", - сказала она.

Напомним, глава французского “Национального фронта” Марин Ле Пен предложила новое название для политсилы.

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