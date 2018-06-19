Марін Ле Пен зобов'язали повернути Європарламенту 300 тисяч євро зарплати своєї помічниці

Суд постановив, що Ле Пен не надала ніяких доказів будь-якої діяльності своєї помічниці, яка перебувала під фінансуванням Парламенту. Так, Ле Пен викрили в тому, що на кошти Європарламенту з 2010 по 2016 рік вона оплачувала роботу своєї помічниці Катрін Гризе, яка займалася не європейський справами, а партійною діяльністю в рядах "Національного фронту".



Ле Пен в свою чергу збирається оскаржити це рішення.



"Це рішення засноване не на суті справи, а на процедурному аспекті. Ми збираємося оскаржити це рішення", - сказала вона.



Нагадаємо, глава французького "Національного фронту" Марін Ле Пен запропонувала нову назву для політсили.



