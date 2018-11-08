Марчук рассказал о предложении отказаться от Крыма в обмен на Донбасс
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске и других переговорных платформах Евгений Марчук рассказал, что в частной беседе ему предлагали, чтобы Украина официально отказалась от Крыма для решения вопроса на Донбассе. Об этом он сегодня рассказал журналистам, передает корреспондент УНН.
"Я участвую еще в двух международных платформах по Донбассу, то в таких "кофе-брейковских" паузах говорят: "Евгений Кириллович, если Украина официально снимет крымскую проблему, так это может быть очень серьезная платформа для решения вопроса на Донбассу". То есть откажитесь официально от Крыма и потом будет..., как они говорят, это не окончательно, это, мол, личное решение. Но беседы ведут со мной не частные лица", - подчеркнул он.
Как сообщал УНН, поддержка Россией псевдовыборов в ОРДЛО, которые планируют провести 11 ноября, будет означать их легитимизацию при содействии РФ.
Напомним, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.
Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".