Марчук розповів, чим загрожує підтримка РФ "виборів" в ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Підтримка Росією псевдовиборів в ОРДЛО, які планують провести 11 листопада, означатиме їхню легітимізацію за сприяння РФ. Про це сказав сьогодні журналістам представник України у підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук, передає кореспондент УНН.
“Гризлов (представник РФ у Тристоронній контактній групі - ред.) публічно підтримав на останньому засіданні (у Мінську — ред.) ці "вибори". Ми знаємо, що Путін раніше своєрідно також підтримав ці "вибори"”, — сказав Марчук.
При цьому він наголосив, що “якщо "вибори" в ОРДЛО відбудуться, то це по суті відбудеться легітимізація при сприянні Росії”.
Нагадаємо, черговий раунд переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі відбувся 6 листопада у Мінську.
За словами представниці України в одній з підгруп на мінських переговорах Ірини Геращенко, Росія офіційно заявила, що там визнають результати організованих ними ж “виборів” в ОРДЛО, а посол ОБСЄ Мартін Сайдік зробив офіційну заяву щодо того, що призначені на 11 листопада псевдовибори категорично суперечать духу і букві мінських угод.