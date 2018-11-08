Марчук рассказал, чем грозит поддержка РФ "выборов" в ОРДЛО

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107565 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115150 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 153233 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146933 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137629 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128760 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172969 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118122 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141674 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145421 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Марчук рассказал, чем грозит поддержка РФ "выборов" в ОРДЛО

Марчук рассказал, чем грозит поддержка РФ "выборов" в ОРДЛО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Поддержка Россией "выборов" в ОРДЛО, которые планируют провести 11 ноября, будет означать их легитимизацию при содействии РФ. Об этом сказал сегодня журналистам представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук, передает корреспондент УНН.

“Грызлов (представитель РФ в Трехсторонний контактной группе — ред.) публично поддержал на последнем заседании (в Минске — ред.) эти выборы. Мы знаем, что Путин ранее своеобразно также поддержал эти выборы”, — сказал Марчук.

При этом он подчеркнул, что “если выборы в ОРДЛО состоятся, то это по сути состоится легитимизация при содействии России”.

Напомним, очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе состоялся 6 ноября во Минске.

По словам представительницы Украины в одной из подгрупп на минских переговорах Ирины Геращенко, Россия официально заявила, что там признают результаты организованных ими же “выборов” в ОРДЛО, а посол ОБСЕ Мартин Сайдик сделал официальное заявление о том, что назначенные на 11 ноября псевдовыборы категорически противоречат духу и букве минских соглашений.

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