Марчук рассказал, чем грозит поддержка РФ "выборов" в ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Поддержка Россией "выборов" в ОРДЛО, которые планируют провести 11 ноября, будет означать их легитимизацию при содействии РФ. Об этом сказал сегодня журналистам представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук, передает корреспондент УНН.
“Грызлов (представитель РФ в Трехсторонний контактной группе — ред.) публично поддержал на последнем заседании (в Минске — ред.) эти выборы. Мы знаем, что Путин ранее своеобразно также поддержал эти выборы”, — сказал Марчук.
При этом он подчеркнул, что “если выборы в ОРДЛО состоятся, то это по сути состоится легитимизация при содействии России”.
Напомним, очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе состоялся 6 ноября во Минске.
По словам представительницы Украины в одной из подгрупп на минских переговорах Ирины Геращенко, Россия официально заявила, что там признают результаты организованных ими же “выборов” в ОРДЛО, а посол ОБСЕ Мартин Сайдик сделал официальное заявление о том, что назначенные на 11 ноября псевдовыборы категорически противоречат духу и букве минских соглашений.