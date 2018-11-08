Марчук розповів про пропозицію відмовитися від Криму в обмін на Донбас

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Представник України у підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи у Мінську та інших переговорних платформах Євген Марчук розповів, що у приватній бесіді йому пропонували, аби Україна офіційно відмовилася від Криму для вирішення питання на Донбасі. Про це він сьогодні розповів журналістам, передає кореспондент УНН.