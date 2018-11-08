Марчук розповів про пропозицію відмовитися від Криму в обмін на Донбас

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Представник України у підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи у Мінську та інших переговорних платформах Євген Марчук розповів, що у приватній бесіді йому пропонували, аби Україна офіційно відмовилася від Криму для вирішення питання на Донбасі. Про це він сьогодні розповів журналістам, передає кореспондент УНН.

“Я беру участь ще у двох міжнародних платформах по Донбасу, то в таких "кава-брейківських" паузах кажуть: „Євгений Кирилович, если Украина официально снимет крымскую проблему, так это может быть очень серьезная платформа для решения вопроса на Донбассе“. Тобто відмовтеся офіційно від Криму і потім буде..., як вони кажуть, це не остаточно, це, мовляв, приватне рішення. Але бесіди ведуть зі мною не приватні особи”, — наголосив він.

Як повідомляв УНН, підтримка Росією псевдовиборів в ОРДЛО, які планують провести 11 листопада, означатиме їхню легітимізацію за сприяння РФ.

Нагадаємо, Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це “відновленням історичної справедливості”.

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