Карта распространения COVID-19 в Киеве: менее 100 случаев только в двух районах столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. По состоянию на 2 мая, всего в столице зафиксировано уже 1494 случая заболевания на COVID-19, вызванного коронавирусной инфекцией. За сутки больше всего случаев обнаружили в Дарницком районе города - 10. Соответствующую карту обнародовал у себя в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
▪️ Печерский +3;
▪️ Шевченковский 2;
▪️ Соломенский +2;
▪️ Днепровский +5;
▪️ Святошинский +5;
▪️ Деснянский +4;
▪️ Подольский +3;
▪️ Голосеевский +3;
▪️ Оболонский +4;
▪️ Дарницкий 10", - написал Кличко, говоря о случаях, зафиксированных за прошедшие сутки.
Исходя из данных на обнародованной Кличко карте, районы, где было обнаружено больше всего случаев заболевания из общего числа - Печерский (325), Дарницкий (242), Голосеевский (144) и Соломенский (146).
Меньше всего случаев - Святошинский (86), Подольский (71) и Оболонский (103) районы.
Как ранее сообщалось в УНН, с начала пандемии в Киеве зафиксировано 1494 случаев заболевания на COVID-19. За сутки заболел один священник и один человек, который посещал Киево-Печерскую лавру.
Напомним, по состоянию на утро в Украине зафиксировано уже 11 411 случаев COVID-19, из них 279 - летальных.