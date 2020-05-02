У Києві вже 1494 випадків захворювання на COVID-19: за добу захворів священик і 5 медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. З початку пандемії у Києві зафіксовано 1 494 випадки захворювання на COVID-19. За добу захворів один священик та одна людина, яка відвідувала Києво-Печерську лавру, а також 5 медиків. Про це у своєму Telegram-каналі написав мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
"Кiлькiсть киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збiльшилась ще на 41 людину. 5 із них – медики", - зазначив він.
Зазначається, що на сьогодні у столиці вже 1 494 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.
Захворіли:
▪️ 22 жінки віком від 29 до 83 років;
▪️ 19 чоловікiв віком від 21 до 84 років.
Так, один з них - iз Києво-Печерської Лаври і один - священик із Храму преподобного Феодора Освяченого, що вулиці Овруцькій у столиці.
Нагадаємо, станом на ранок в Україні зафіксовано вже 11 411 випадків COVID-19, з них 279 – летальні.