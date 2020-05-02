В Киеве уже 1494 случаев заболевания на COVID-19: за сутки заболел священник и 5 медиков

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание на коронавирус, увеличилось еще на 41 человека. 5 из них - медики", - отметил он.

Отмечается, что на сегодня в столице уже 1494 подтвержденных случаев заболевания на COVID-19.

Заболели:

▪️ 22 женщины в возрасте от 29 до 83 лет;

▪️ 19 мужчин в возрасте от 21 до 84 лет.

Так, один из них - из Киево-Печерской Лавры и один - священник из Храма преподобного Феодора Освященного, что на улице Овруцкой в столице.

Напомним, по состоянию на утро в Украине зафиксировано уже 11 411 случаев COVID-19, из них 279 - летальных.