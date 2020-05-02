В Киеве уже 1494 случаев заболевания на COVID-19: за сутки заболел священник и 5 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. С начала пандемии в Киеве зафиксировано 1494 случая заболевания COVID-19. За сутки заболел один священник и один человек, который посещал Киево-Печерскую лавру, а также 5 медиков. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание на коронавирус, увеличилось еще на 41 человека. 5 из них - медики", - отметил он.
Отмечается, что на сегодня в столице уже 1494 подтвержденных случаев заболевания на COVID-19.
Заболели:
▪️ 22 женщины в возрасте от 29 до 83 лет;
▪️ 19 мужчин в возрасте от 21 до 84 лет.
Так, один из них - из Киево-Печерской Лавры и один - священник из Храма преподобного Феодора Освященного, что на улице Овруцкой в столице.
Напомним, по состоянию на утро в Украине зафиксировано уже 11 411 случаев COVID-19, из них 279 - летальных.