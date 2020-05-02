Мапа поширення COVID-19 у Києві: менше 100 випадків лише у двох районах столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Станом на 2 травня, загалом у столиці зафіксовано вже 1494 випадки захворювання на COVID-19, викликаного коронавірусною інфекцією. За добу найбільше випадків виявили у Дарницькому районі міста - 10. Відповідну мапу оприлюднив у себе в Telegram-каналі міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
"Лабораторно підтверджені випадки додались у наступних районах:
▪️ Печерський +3;
▪️ Шевченкiвський +2;
▪️ Солом’янський +2;
▪️ Дніпровський +5;
▪️ Святошинський +5;
▪️ Деснянський +4;
▪️ Подільський +3;
▪️ Голосіївський +3;
▪️ Оболонський +4;
▪️ Дарницький +10", - написав Кличко, говорячи про випадки, зафіксовані за минулу добу.
Виходячи з даних на оприлюдненій Кличком мапі, райони, де було виявлено найбільше випадків захворювання з загальної кількості - Печерський (325), Дарницький (242), Голосіївський (144) та Солом’янський (146).
Найменше випадків - Святошинський (86), Подільський (71) та Оболонський (103) райони.
Як раніше повідомлялося в УНН, з початку пандемії у Києві зафіксовано 1 494 випадків захворювання на COVID-19. За добу захворів один священник та одна людина, яка відвідувала Києво-Печерську лавру.
Нагадаємо, станом на ранок в Україні зафіксовано вже 11 411 випадків COVID-19, з них 279 – летальні.