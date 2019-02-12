Мангера доставили в суд

Мангера доставили в сопровождении охранников. Кроме того, бойцы Нацгвардии караулят под зданием суда. Журналисты ожидают начала заседания в коридоре суда, возле зала заседания.



Напомним, вчера, 11 февраля, на рассмотрение в Шевченковский суд Киева поступило ходатайство об аресте председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в соучастии в убийстве активистки Екатерины Гандзюк.



Как сообщал УНН, генпрокурор заявил, что главе Херсонского облсовета Мангер объявлено подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Он подписал объявленную ему подозрение.



Как рассказал генпрокурор, ГПУ не имеет права задерживать Мангера - зато его можно только пригласить в суд.

По сообщению пресс-службы Херсонского облсовета, Мангер ушел в отпуск.



Напомним, 31 июля 2018 активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда собственного дома в Херсоне, в результате чего ожогами было поражено 30% ее тела.



4 ноября 2018, после трех месяцев лечения, активистка умерла.



28 января, во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады заслушали Виктора Гандзюка, отца погибшей Екатерины Гандзюк. Во время выступления он назвал вероятных заказчиков убийства активистки, среди которых были имена криминального авторитета Алексея Левина, который, по словам отца, сотрудничает с головой Херсонского облсовета Владиславом Мангер и председателем Херсонской ОГА Андреем Гордеевым и его заместителем Евгением Рищуком.