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Мангера доставили в суд

Мангера доставили в суд

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер вже перебуває в будівлі Шевченківського суду, передає кореспондент УНН з місця події.

Мангера доставили у супроводі охоронців. Крім того, бійці Нацгвардії чатують під будівлею суду. Журналісти очікують початку засідання в коридорі суду, біля зали засідання.

Нагадаємо, вчора, 11 лютого, на розгляд до Шевченківського суду Києва надійшло клопотання про арешт голови Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у співучасті у вбивстві активістки Катерини Гандзюк.

Як повідомляв УНН, генпрокурор заявив, що голові Херсонської облради Мангеру оголошено підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. Він підписав оголошену йому підозру.

Як розповів генпрокурор, ГПУ не має права затримувати Мангера - натомість його можна лише запросити до суду.
За повідомленням прес-служби Херсонської облради, Мангер пішов у відпустку.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку у Херсоні, внаслідок чого опіками було уражено 30% її тіла.

4 листопада 2018 року, після трьох місяців лікування, активістка померла.

28 січня, під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради заслухали Віктора Гандзюка, батька загиблої Катерини Гандзюк. Під час виступу він назвав імовірних замовників убивства активістки, серед яких були імена кримінального авторитета Олексія Левіна, який, за словами батька, співпрацює з головою Херсонської облради Владиславом Мангером та головою Херсонської ОДА Андрієм Гордєєвим та його заступником Євгеном Рищуком.

Українські Національні Новини

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