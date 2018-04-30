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"Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал" в центральной игре тура АПЛ

Киев • УНН

 • 6116 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Чуть больше 75 тыс.зрителей стадиона “Олд Траффорд” стали свидетелями минимальной победы “Манчестер Юнайтед” над лондонским “Арсенал” в предпоследний встречи 36-го тура Английской Премьер-лиги, передает корреспондент УНН.

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал" в центральной игре тура АПЛ

В дебюте противостояния навес Лукаку на дальнюю штангу ознаменовался ударом Санчеса. В прыжке свою команду спас защитник Беллерин. Далее “кожаный шар” отлетела в штангу после чего на добивании удачно сработал Погба. Позже попытка с острого угла от Эшли Янга закончилась попаданием мяча в штангу ворот лондонцев.

Благодаря выстрела в нижний угол от Мхитаряна на 51 минуте “канониры” долгое время удерживали паритет, однако в компенсированное арбитром время удар головой Феллайни завершился решающим взятием ворот — 2:1.

Стоит отметить, что обе команды уже более 12 раз подряд не играли вничью в предыдущих встречах всех турниров.

Добавим, что “Манчестер Юнайтед” гарантировал себе место в групповой стадии Лиги чемпионов следующего сезона (77 очков), “Арсенал” с 57 баллами только на 6-й позиции.

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