"Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал" в центральной игре тура АПЛ

В дебюте противостояния навес Лукаку на дальнюю штангу ознаменовался ударом Санчеса. В прыжке свою команду спас защитник Беллерин. Далее “кожаный шар” отлетела в штангу после чего на добивании удачно сработал Погба. Позже попытка с острого угла от Эшли Янга закончилась попаданием мяча в штангу ворот лондонцев.

Благодаря выстрела в нижний угол от Мхитаряна на 51 минуте “канониры” долгое время удерживали паритет, однако в компенсированное арбитром время удар головой Феллайни завершился решающим взятием ворот — 2:1.

Стоит отметить, что обе команды уже более 12 раз подряд не играли вничью в предыдущих встречах всех турниров.

Добавим, что “Манчестер Юнайтед” гарантировал себе место в групповой стадии Лиги чемпионов следующего сезона (77 очков), “Арсенал” с 57 баллами только на 6-й позиции.