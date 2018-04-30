"Манчестер Юнайтед" здолав "Арсенал" у центральній грі туру АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Трохи більше 75 тисяч глядачів стадіону “Олд Траффорд” стали свідками мінімальної звитяги “Манчестер Юнайтед” над лондонським “Арсенал” у передостанній зустрічі 36-го туру Англійської Прем’єр-ліги, передає кореспондент УНН.
У дебюті протистояння навіс Лукаку на дальню стійку ознаменувався ударом Санчеса. У стрибку свою команду врятував захисник Беллерін. Далі “шкіряна куля” відлетіла у стійку після чого на добиванні вдало спрацював Поль Погба. Пізніше спроба з гострого кута від Ешлі Янга закінчилася потраплянням м’яча у стійку воріт лондонців.
Завдяки пострілу в нижній кут від Мхітаряна на 51 хвилині “каноніри” довгий час втримували паритет, однак в компенсований арбітром час удар головою Феллайні завершився вирішальним взяттям воріт — 2:1.
Варто зазначити, що обидві команди вже більше 12 разів поспіль не грали внічию у попередніх зустрічах усіх турнірів.
Додамо, що “Манчестер Юнайтед” гарантував собі місце в груповій стадії Ліги чемпіонів наступного сезону (77 очок), “Арсенал” з 57 балами тільки на 6-й позиції.