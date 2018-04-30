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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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"Манчестер Юнайтед" здолав "Арсенал" у центральній грі туру АПЛ

Київ • УНН

 • 6116 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Трохи більше 75 тисяч глядачів стадіону “Олд Траффорд” стали свідками мінімальної звитяги “Манчестер Юнайтед” над лондонським “Арсенал” у передостанній зустрічі 36-го туру Англійської Прем’єр-ліги, передає кореспондент УНН.

"Манчестер Юнайтед" здолав "Арсенал" у центральній грі туру АПЛ

У дебюті протистояння навіс Лукаку на дальню стійку ознаменувався ударом Санчеса. У стрибку свою команду врятував захисник Беллерін. Далі “шкіряна куля” відлетіла у стійку після чого на добиванні вдало спрацював Поль Погба. Пізніше спроба з гострого кута від Ешлі Янга закінчилася потраплянням м’яча у стійку воріт лондонців.

Завдяки пострілу в нижній кут від Мхітаряна на 51 хвилині “каноніри” довгий час втримували паритет, однак в компенсований арбітром час удар головою Феллайні завершився вирішальним взяттям воріт — 2:1.

Варто зазначити, що обидві команди вже більше 12 разів поспіль не грали внічию у попередніх зустрічах усіх турнірів.

Додамо, що “Манчестер Юнайтед” гарантував собі місце в груповій стадії Ліги чемпіонів наступного сезону (77 очок), “Арсенал” з 57 балами тільки на 6-й позиції.

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