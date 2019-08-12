"Манчестер Юнайтед" разгромил лондонский клуб в центральной игре АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В центральном поединке стартового тура Английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" принимал лондонский "Челси", сообщает УНН.
В первой половине за "Красных дьяволов" с пенальти отличился Маркус Решфорд. После перерыва еще трижды в воротах Аррисабалагы расписались Марсьяль, Решфорд и Джеймс - 4:0.
"В первые 45 или даже 60 минут мы были лучше соперника. Однако, мы допускали индивидуальные ошибки, из-за которых соперник смог забить четыре гола пятью ударами. Это слишком жестокий результат. Если бы до перерыва счет был 2:1 или 3:1, что было бы логично, если бы мы были более эффективны в завершающей стадии, если бы нам чуть больше повезло, игра пошла бы совсем по другому сценарию. несмотря на общее разочарование, я увидел много позитивных моментов в игре. в четырех или пяти эпизодах мы действовали не лучшим образом, и это сыграло решающую роль", - слова наставника Лэмпарда приводит пресс-служба лондонцев.
Примечательно, что наставник Фрэнк Лэмпард провел дебютный поединок во главе "Челси".
Добавим, в других баталиях соревновательного дня "Арсенал" в гостях благодаря голу Обамеянга вырвал выигрыш в гостях над "Ньюкаслом" (0:1), а "Лестер" дома расписал мировую 0:0 с "Велверхемптоном".