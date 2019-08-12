"Манчестер Юнайтед" розгромив лондонський клуб у центральній грі АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У центральному поєдинку стартового туру Англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" на "Олд Трафорд" приймав лондонський "Челсі", повідомляє УНН.
У першій половині за "Червоних дияволів" з пенальті відзначився Маркус Решфорд. По перерві ще тричі у воротах Аррісабалаги розписалися Марсьяль, Решфорд і Джеймс – 4:0.
"У перші 45 або навіть 60 хвилин ми були кращими за суперника. Проте, ми допускали індивідуальні помилки, через які суперник зміг забити чотири голи п'ятьма ударами. Це занадто жорстокий результат. Якби до перерви рахунок був 2:1 або 3:1, що було б логічно, якби ми були більш ефективні в завершальній стадії, якби нам трохи більше пощастило, гра пішла б зовсім за іншим сценарієм. Не дивлячись на загальне розчарування, я побачив багато позитивних моментів в грі. У чотирьох або п'яти епізодах ми діяли не кращим чином, і це зіграло вирішальну роль", - слова наставника Лемпарда приводить прес-служба лондонців.
Примітно, що наставник Френк Лемпард провів дебютний поєдинок на чолі "Челсі".
Додамо, в інших баталіях змагального дня "Арсенал" в гостях завдяки голу Обамеянга вирвав виграш у гостях над "Ньюкаслом" (0:1), а "Лестер" вдома розписав мирову 0:0 із "Велверхемптоном".