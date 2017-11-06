"Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" в поединке АПЛ

Потеря мяча стала плохой привычкой “канониров” в первом тайме. Сначала после обрезки гостей состоялся прострел мяча в исполнении Сане, где в пустые ворота “сферу” не переправил Стерлинг. Однако впоследствии Кевин Де Брюйне наказал соперника за ошибку, пробив в дальний нижний угол ворот — 1: 0. Однажды в игру пришлось вступить киперу хозяев Эдерсону после удара с ближнего расстояния от Ремзи.

Удвоили счет “мещане” на старте следующей половины — пенальти удар от стойки реализовал Агуэро. Интригу в матч вернул гол Ляказетта. Заключительный гол во встрече реализовали игроки домашней команды. С передачи Сильвы мяч в актив записал Габриэль Жезус — 3: 1.

Таким образом, “Манчестер Сити” единственный раз терял очки в сезоне в матче 2-го тура АПЛ с “Эвертоном”, сыграв вничью.

Добавим, что “Сити” лидируют в чемпионате с 31 баллом. “Арсенал” с 19-ю занимает 6-ю строчку.