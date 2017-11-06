"Манчестер Сіті" обіграв "Арсенал" у поєдинку АПЛ

Втрата м’яча стала поганою звичкою “канонірів” у першому таймі. Спочатку після обрізки гостей відбувся простріл м’яча у виконанні Сане, де в пусті ворота “сферу” не переправив Стерлінг. Проте згодом Кевін Де Брюйне покарав суперника за помилку, пробивши у дальній нижній кут воріт — 1:0. Одного разу у гру прийшлося вступити кіперу господарів Едерсону після удару з ближньої відстані від Ремзі.

Подвоїли рахунок “міщани” на старті наступної половини — пенальті удар від стійки реалізував Агуеро. Інтригу в матч повернув гол Ляказетта. Заключний гол у зустрічі реалізували гравці домашньої команди. З передачі Сільви м’яч до активу записав Габріель Жезус — 3:1.

Таким чином, “Манчестер Сіті” єдиний раз втрачав очки у сезоні у матчі 2-го туру АПЛ із “Евертоном”, зігравши внічию.

Додамо, що “Сіті” лідирують в чемпіонаті з 31 балом. “Арсенал” з 19-ма посідає 6-й рядок.