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Манафорт после побега Януковича мог использовать работу на Трампа для обогащения

Киев • УНН

 • 10743 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Политтехнолог Виктора Януковича и бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт мог использовать должность у будущего американского президента для собственного обогащения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Манафорт после побега Януковича мог использовать работу на Трампа для обогащения

“С марта по август 2016 ничего не указывало на то, что Манафорта постиг кризис”, — рассказали источники изданию.

Указывается, что Манафорт еще задолго до работы на Трампа знал — его бизнес в опасности, ведь его “прибыльный клиент”, а именно украинский президент Виктор Янукович, бежал из страны. После того, как Манафорт перестал получать деньги от Януковича, его расходы быстро превысили доходы. Источники The Washington Post допускают, что Манафорт одновременно с пребыванием в должности главы предвыборного штаба Трампа пытался спасти свое состояние, “запустить схему глобального мошенничества” и выйти на новый этап в карьере.

К тому же, известно, что Манафорт получил 16 миллионов долларов займа от банкира, который стремился получить работу в администрации Трампа. В апреле 2015 года Манафорт “в панике” направил электронное письмо своему компаньону Рику Гейтсу. Манафорт возмутился очень большой суммой налогов, которые он должен был заплатить.

Как сообщал УНН, украинские политики заплатили Манафорту 31 млн долларов в 2012 году.

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