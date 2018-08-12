Манафорт після втечі Януковича міг використати роботу на Трампа для збагачення
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Політтехнолог Віктора Януковича та колишній голова передвиборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт міг використати посаду в майбутнього американського президента для власного збагачення. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Washington Post.
“З березня по серпень 2016 року нічого не вказувало на те, що Манафорта спіткала криза”, — розповіли джерела виданню.
Вказується, що Манафорт ще задовго до роботи на Трампа знав — його бізнес у небезпеці, адже його “найприбутковіший клієнт”, а саме український президент Віктор Янукович, втік з країни. Після того, як Манафорт перестав отримувати гроші від Януковича, його витрати швидко перевищили доходи. Джерела The Washington Post допускають, що Манафорт одночасно з обійманням посади голови передвиборчого штабу Трампа намагався врятувати свої статки, “запустити схему глобального шахрайства” та вийти на новий етап у кар’єрі.
До того ж, відомо, що Манафорт отримав 16 мільйонів доларів позики від банкіра, який прагнув отримати роботу в адміністрації Трампа. У квітні 2015 року Манафорт “у паніці” надіслав електронного листа своєму компаньйону Ріку Ґейтсу. Манафорт обурився дуже великою сумою податків, які він мав сплатити.
Як повідомляв УНН, українські політики заплатили Манафорту 31 млн доларів у 2012 році.