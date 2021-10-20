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#МамографіяМрії: позаботься о здоровье - пройди обследование бесплатно

Киев • УНН

 • 29004 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. #МамографіяМрії - специальный проект, посвященный Всеукраинскому дню борьбы с раком груди, который отмечается сегодня, 20 октября.

#МамографіяМрії: позаботься о здоровье - пройди обследование бесплатно

20 женщин прошли маммографию и поделились мечтами, ради которых заботятся о здоровье. Они рассказали свои истории, чтобы поощрить украинок проходить скрининг.

Рак груди - наиболее распространенное онкологическое заболевание среди женщин. 95% пациенток, обнаруживших болезнь на ранней стадии, излечиваются.

Чтобы вовремя диагностировать рак груди, необходимо систематически проходить скрининговую маммографию - раз в два года женщинам после 40-ка и ежегодно женщинам после 50-ти.

- Я Натали, мне 39 лет. Свободное время провожу на прогулках по городу и в путешествиях. Люблю фантазировать, просматривая экспонаты музеев. Имею долгосрочный план - ежегодно пить капучино в новой европейской столице и составить свою кофейную карту. Два года назад я сделала маммографию и она показала опухоль 2 стадии. Вовремя начав лечение, мне удалось победить недуг. Теперь регулярно делаю скрининги, так как благодаря этому есть время воплощать свои мечты.

- Меня зовут Мария, мне 70 лет. Я счастлива пенсионерка, всю жизнь проработала на заводе стеклянных изделий и получила звание ветерана труда. Мое увлечение - готовить для моей большой семьи по рецептам британского шеф-повара Рамзи. Обожаю проводить время со своим годовалым правнуком. И есть мечта - когда он вырастет, подняться вместе с ним на Говерлу. Поэтому я ежедневно занимаюсь физическими упражнениями и ежегодно делаю маммографию, чтобы моя мечта осуществилась.

- Я Татьяна, мне 42 года. Я мама троих взрослых детей. Работаю визажистом и ежедневно делаю людей красивыми. Люблю своих детей и делаю все, чтобы помогать им развиваться. Когда переболела раком, то наконец позволила себе мечтать. Теперь делаю это каждый день и наслаждаюсь жизнью. Хочу кайфово стареть на берегу океана в здоровом теле с легкими мыслями. Ежегодный скрининг позволяет мне быть спокойной за свое здоровье.

- Я Людмила, мне 66 лет. Большую часть жизни работала на хлопкопрядильной фабрике в большом коллективе. Хотя сейчас я уже пенсионерка, но дальше работаю ради удовольствия и общения. Моя самая большая радость - семья. Хочу громко отпраздновать нашу с мужем золотую свадьбу в большом семейном кругу. Чтобы воплотить мечту, ежегодно прохожу диагностику состояния здоровья и делаю маммографию.

- Ирина, мне 49 лет. Я инициатор проекту #МамографіяМрії. В Украине лишь каждый четвертый случай рака груди диагностируют на ранней стадии во время профилактического обследования. Это небольшой показатель. Своевременное выявление дает большой шанс на полное выздоровление. У меня возникла идея подать эту проблему положительно, через мечты, ради которых женщины хотят быть здоровыми. Я мечтаю основать клинику, в которой у врачей будут максимально благоприятные условия для работы. И хочу, чтобы каждая украинка имела осознанное желание, мотивацию и ресурс для регулярного проведения скрининга.

Все, кто присоединится к проекту до концу этого года могут пройти бесплатную маммографию в диагностическом центре с современным оборудованием "Агентство медицинских технологий". Для участия нужно опубликовать свое фото, поделиться мечтой и поставить хэштег #МамографіяМрії.

Украинские Национальные Новости

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