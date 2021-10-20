#МамографіяМрії: подбай про здоров’я – пройди обстеження безкоштовно
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. #МамографіяМрії - спеціальний проєкт, присвячений Всеукраїнському дню боротьби із раком грудей, що відзначається сьогодні, 20 жовтня.
20 жінок пройшли мамографію та поділилися мріями, заради яких дбають про здоров’я. Вони розповіли свої історії, аби заохотити українок проходити скринінг.
Рак грудей — найбільш поширене онкологічне захворювання серед жінок. 95% пацієнток, які виявили недугу на ранній стадії, виліковуються.
Аби вчасно діагностувати рак грудей, необхідно систематично проходити скринінгову мамографію — раз на два роки жінкам після 40-ка та щороку жінкам після 50-ти.
- Я Наталі, мені 39 років. Вільний час проводжу на прогулянках містом та в подорожах. Люблю фантазувати, переглядаючи експонати музеїв. Маю довгостроковий план — щороку пити капучино в новій європейській столиці та скласти свою кавову мапу. Два роки тому я зробила мамографію і вона показала пухлину 2 стадії. Вчасно почавши лікування, мені вдалося перемогти недугу. Тепер регулярно роблю скринінги, бо завдяки цьому маю час втілювати свої мрії.
- Мене звати Марія, мені 70 років. Я щаслива пенсіонерка, все життя пропрацювала на заводі скляних виробів та отримала звання ветерана праці. Моє захоплення — готувати для моєї великої родини за рецептами британського шеф-кухаря Рамзі. Обожнюю проводити час зі своїм однорічним правнуком. І маю мрію — коли він виросте, піднятися разом з ним на Говерлу. Тому я щодня займаюся фізичними вправами та щороку роблю мамографію, щоб моя мрія здійснилася.
- Я Тетяна, мені 42 роки. Я мама трьох дорослих дітей. Працюю візажистом і щодня роблю людей красивими. Люблю своїх дітей і роблю все, щоб допомагати їм розвиватися. Коли перехворіла на рак, то нарешті дозволила собі мріяти. Тепер роблю це щодень та насолоджуюсь життям. Хочу кайфово старіти на березі океану в здоровому тілі з легкими думками. Щорічний скринінг дозволяє мені бути спокійною за своє здоров’я.
- Я Людмила, мені 66 років. Більшу частину життя працювала на бавовнопрядильній фабриці у великому колективі. Хоча зараз я вже пенсіонерка, але далі працюю заради задоволення та спілкування. Моя найбільша радість — сім’я. Хочу гучно відсвяткувати наше з чоловіком золоте весілля у великому сімейному колі. Аби втілити мрію, щороку проходжу діагностику стану здоров'я та роблю мамографію.
- Ірина, мені 49 років. Я ініціаторка проєкту #МамографіяМрії. В Україні лише кожен четвертий випадок раку грудей діагностують на ранній стадії під час профілактичного обстеження. Це замалий показник. Своєчасне виявлення дає великий шанс на цілковите одужання. У мене виникла ідея подати цю проблему позитивно, через мрії, заради яких жінки хочуть бути здоровими. Я мрію заснувати клініку, у якій лікарі матимуть максимально сприятливі умови для роботи. І хочу, щоб кожна українка мала усвідомлене бажання, мотивацію та ресурс для регулярного проведення скринінгу.
Усі, хто приєднається до проєкту, до кінця цього року можуть пройти безкоштовну мамографію в діагностичному центрі з сучасним обладнанням “Агентство медичних технологій”. Для участі треба опублікувати своє фото, поділитися мрією та поставити хештег #МамографіяМрії.