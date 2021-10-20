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#МамографіяМрії: подбай про здоров’я – пройди обстеження безкоштовно

Київ • УНН

 • 29005 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. #МамографіяМрії - спеціальний проєкт, присвячений Всеукраїнському дню боротьби із раком грудей, що відзначається сьогодні, 20 жовтня.

#МамографіяМрії: подбай про здоров’я – пройди обстеження безкоштовно

20 жінок пройшли мамографію та поділилися мріями, заради яких дбають про здоров’я. Вони розповіли свої історії, аби заохотити українок проходити скринінг.

Рак грудей — найбільш поширене онкологічне захворювання серед жінок. 95% пацієнток, які виявили недугу на ранній стадії, виліковуються.

Аби вчасно діагностувати рак грудей, необхідно систематично проходити скринінгову мамографію — раз на два роки жінкам після 40-ка та щороку жінкам після 50-ти.

- Я Наталі, мені 39 років. Вільний час проводжу на прогулянках містом та в подорожах. Люблю фантазувати, переглядаючи експонати музеїв. Маю довгостроковий план — щороку пити капучино в новій європейській столиці та скласти свою кавову мапу. Два роки тому я зробила мамографію і вона показала пухлину 2 стадії. Вчасно почавши лікування, мені вдалося перемогти недугу. Тепер регулярно роблю скринінги, бо завдяки цьому маю час втілювати свої мрії.

- Мене звати Марія, мені 70 років. Я щаслива пенсіонерка, все життя пропрацювала на заводі скляних виробів та отримала звання ветерана праці. Моє захоплення — готувати для моєї великої родини за рецептами британського шеф-кухаря Рамзі. Обожнюю проводити час зі своїм однорічним правнуком. І маю мрію — коли він виросте, піднятися разом з ним на Говерлу. Тому я щодня займаюся фізичними вправами та щороку роблю мамографію, щоб моя мрія здійснилася.

- Я Тетяна, мені 42 роки. Я мама трьох дорослих дітей. Працюю візажистом і щодня роблю людей красивими. Люблю своїх дітей і роблю все, щоб допомагати їм розвиватися. Коли перехворіла на рак, то нарешті дозволила собі мріяти. Тепер роблю це щодень та насолоджуюсь життям. Хочу кайфово старіти на березі океану в здоровому тілі з легкими думками. Щорічний скринінг дозволяє мені бути спокійною за своє здоров’я.

- Я Людмила, мені 66 років. Більшу частину життя працювала на бавовнопрядильній фабриці у великому колективі. Хоча зараз я вже пенсіонерка, але далі працюю заради задоволення та спілкування. Моя найбільша радість — сім’я. Хочу гучно відсвяткувати наше з чоловіком золоте весілля у великому сімейному колі. Аби втілити мрію, щороку проходжу діагностику стану здоров'я та роблю мамографію.

- Ірина, мені 49 років. Я ініціаторка проєкту #МамографіяМрії. В Україні лише кожен четвертий випадок раку грудей діагностують на ранній стадії під час профілактичного обстеження. Це замалий показник. Своєчасне виявлення дає великий шанс на цілковите одужання. У мене виникла ідея подати цю проблему позитивно, через мрії, заради яких жінки хочуть бути здоровими. Я мрію заснувати клініку, у якій лікарі матимуть максимально сприятливі умови для роботи. І хочу, щоб кожна українка мала усвідомлене бажання, мотивацію та ресурс для регулярного проведення скринінгу.

Усі, хто приєднається до проєкту, до кінця цього року можуть пройти безкоштовну мамографію в діагностичному центрі з сучасним обладнанням “Агентство медичних технологій”. Для участі треба опублікувати своє фото, поділитися мрією та поставити хештег #МамографіяМрії.

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