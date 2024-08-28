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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Мамкины писаки" из АРМА запутались в менеджменте активов ТРК "City Mall"

"Мамкины писаки" из АРМА запутались в менеджменте активов ТРК "City Mall"

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 11:21  •  13753 просмотра

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АРМА утверждает, что оценка активов ТРК "City Mall" не завершена, но оценщик заявляет о ее завершении. Это очередной скандал, связанный с неэффективным руководством Елены Думы в АРМА.

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) утверждает, что оценка активов ТРК "City Mall" еще не завершена. Однако, в то же время, ЧП "Бизнес-Консалтинг", которое и проводило оценку активов указанного ТРК, опровергло эту информацию и заявило, что процесс завершен, а соответствующий отчет находится в АРМА, пишет УНН.

АРМА в конце июня заключило договор с ЧП "Бизнес-Консалтинг" об оценке активов ТРК "City Mall", который находится в Запорожье.

УНН обратился с запросом в АРМА относительно того, закончило ли ЧП "Бизнес-Консалтинг" оценку активов ТРК "City Mall".

Оценка активов ТРК "City Mall" еще не завершена. Вознаграждение за услуги оценки будет выплачено управляющим актива, с которым будет подписан договор управления. Обнародование информации о стоимости оценки не предусмотрено,

- сообщили 21 августа в АРМА в ответ на запрос  УНН.
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Однако, УНН также обратился с аналогичным вопросом к ЧП "Бизнес-Консалтинг". Там сообщили, что оценка уже завершена и отчет передан в АРМА.

ЧП "Бизнес-Консалтинг" закончило оценку активов ТРК "City Mall" и передало Отчет об оценке в АРМА,

- говорится в ответе предприятия, который был направлен 22 августа.
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Конечно можно предположить, что предприятие подало отчет в АРМА именно в ночь с 21 на 22 августа, однако это маловероятно. Особенно на фоне последних скандалов, связанных с АРМА и неэффективным руководством Елены Думы этим органом.

Еще не утих скандал о том, что АРМА за два года так и не смогло продать яхту Royal Romance, принадлежавшую подозреваемому в госизмене экс-нардепу Виктору Медведчуку.

Исследовав тему, удалось выяснить, что основная задержка с продажей яхты экс-нардепа-предателя возникла из-за того, что глава АРМА Елена Дума почти полгода готовила изменения в законодательство для реализации зарубежных активов. В то же время по состоянию на момент ее назначения в АРМА Офис генпрокурора совместно с МИД уже подготовили проект изменений, однако Дума его категорически отвергла.

В связи с этим, АРМА только 20 марта 2024 года начало конкурс по отбору реализатора, который должен был осуществлять продажу яхты, а через месяц таки выбрало победителя. Стоит заметить, что избрание победителя состоялось за месяц до завершения максимального срока ареста этого актива, что сделало его продажу фактически невозможной.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук считает, что глава АРМА Елена Дума действовала в интересах медведчука, затягивая продажу его яхты. Он призывает расследовать, было ли это умышленно или из-за некомпетентности.

Кроме того, на днях АРМА попала в еще один скандал. Журналисты выяснили, что работники АРМА приезжали на осмотр активов ТРЦ "Гулливер" на BMW Х5 серого цвета с номерным знаком КА1614РТ. Как оказалось, такой номер не зарегистрирован в базах МВД, что указывает на то, что армейцы использовали номера прикрытия, которые по закону могут использовать только оперативные подразделения правоохранительных органов.

В ответ на запрос УНН в агентстве заявили, что "при исполнении служебных обязанностей сотрудниками АРМА не используются транспортные средства с номерными знаками, не предусмотренными действующим законодательством Украины".

Однако, в распоряжении УНН есть видео, которое подтверждает то, что работники АРМА приехали осматривать активы столичного ТРЦ на указанном выше автомобиле и именно с такими номерами. И именно после огласки, сотрудники агентства сменили несуществующий номерной знак на настоящий.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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