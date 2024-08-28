"Мамкині писаки" з АРМА заплуталися в менеджменті активів ТРК "City Mall"

Агентство з розшуку і менеджменту активів (АРМА) стверджує, що оцінка активів ТРК "City Mall" ще не завершена. Однак, в той же час, ПП "Бізнес-Консалтинг", яке й проводило оцінювання активів вказаного ТРК, спростувало цю інформацію і заявило, що процес завершено, а відповідний звіт знаходиться в АРМА, пише УНН.

АРМА наприкінці червня уклало договір з ПП "Бізнес-Консалтинг" про оцінку активів ТРК "City Mall", який знаходиться у Запоріжжі.



УНН звернувся з запитом до АРМА щодо того, чи закінчило ПП "Бізнес-Консалтинг" оцінку активів ТРК "City Mall".

Оцінка активів ТРК "City Mall" ще не завершена. Винагороду за послуги оцінки буде виплачено управителем активу, з яким буде підписаний договір управління. Оприлюднення інформації про вартість оцінки не передбачена, - повідомили 21 серпня в АРМА у відповідь на запит УНН.

Однак, УНН також звернувся з аналогічним питанням до ПП "Бізнес-Консалтинг". Там повідомили, що оцінка вже завершена і звіт переданий до АРМА.

ПП "Бізнес-Консалтинг" закінчило оцінку активів ТРК "City Mall" і передало Звіт про оцінку до АРМА, - йдеться у відповіді підприємства, яка була надіслана 22 серпня.

Звісно можна припустити, що підприємство подало звіт до АРМА саме в ніч з 21 на 22 серпня, проте це малоймовірно. Особливо на тлі останніх скандалів, пов’язаних з АРМА і неефективним керівництвом Олени Думи цим органом.

Ще не стих скандал про те, що АРМА за два роки так і не змогло продати яхту Royal Romance, що належала підозрюваному у держзраді екснардепу віктору медведчуку.

Дослідивши тему, вдалося з’ясувати, що основна затримка з продажем яхти екснардепа-зрадника виникла через те, що очільниця АРМА Олена Дума майже пів року готувала зміни до законодавства для реалізації закордонних активів. Водночас станом на момент її призначення в АРМА Офіс генпрокурора спільно з МЗС вже підготували проєкт змін, однак Дума його категорично відкинула.

У зв’язку з цим, АРМА лише 20 березня 2024 року розпочало конкурс з відбору реалізатора, який мав здійснювати продаж яхти, а через місяць таки обрала переможця. Варто зауважити, що обрання переможця відбулося за місяць до завершення максимального строку арешту цього активу, що зробило його продаж фактично неможливим.

Екснардеп Ігор Мосійчук вважає, що голова АРМА Олена Дума діяла в інтересах медведчука, затягуючи продаж його яхти. Він закликає розслідувати, чи було це умисно, чи через некомпетентність.

Окрім того, днями АРМА втрапила в ще один скандал. Журналісти з’ясували, що працівники АРМА приїжджали на огляд активів ТРЦ "Гулівер" на BMW Х5 сірого кольору з номерним знаком КА1614РТ. Як виявилося, такий номер не зареєстровано в базах МВС, що вказує на те, що армівці використовували номери прикриття, які за законом можуть використовувати лише оперативні підрозділи правоохоронних органів.

У відповідь на запит УНН в агентстві заявили, що "під час виконання службових обов’язків співробітниками АРМА не використовуються транспортні засоби з номерними знаками, не передбаченими чинним законодавством України".

Однак, у розпорядженні УНН є відео, яке підтверджує те, що працівники АРМА приїхали оглядати активи столичного ТРЦ на вказаному вище автомобілі і саме з такими номерами. І саме після розголосу, співробітники агентства змінили неіснуючий номерний знак на справжній.

