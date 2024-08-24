«Мама, я дома. В Украине!": показали первые звонки родным и эксклюзивные кадры с освобожденными из плена защитниками

Сегодня домой вернулись 115 защитников Независимости Украины. Сейчас ребятам оказывают всю необходимую помощь и поддержку. В МВД, ГПСУ и СБУ показали первые звонки родным и эксклюзивные кадры с освобожденными защитниками, сообщает УНН.

Как указал министр внутренних дел Игорь Клименко, 92 из освобожденных защитников - военнослужащие системы МВД. Большинство - защитники Мариуполя.

"89 воинов Национальной гвардии и 3 - Государственной пограничной службы уже на родной земле. Почти 90% из них - солдаты срочной службы, которые более двух лет находились в плену агрессора", - написал Клименко в Telegram.

Также в МВД опубликовали первые минуты наших украинцев на родной земле - видео как один из героев звонит своим матери.

"Мама, я дома. В Украине!", - говорит защитник а мама начинает плакать от счастья.

Также герои, которые вернулись из обмена, кричали украинские лозунги.

Как сообщили в Госпогранслужбе, трое из них - пограничники 79 Херсонского отряда. Эти бойцы находились в неволе с первого дня полномасштабного вторжения.

"Ребята, держитесь, все будет Украина", - говорит один из только что обменянных пограничников. Незабываемый День Независимости для всей страны и невероятное доказательство того, насколько несокрушимыми украинцы есть!

Также в СБУ поделились эксклюзивными фото и видео СБУ с украинцами, которые вернулись из плена.

115 украинских защитников вернулись домой из плена - Зеленский