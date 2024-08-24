"Мамо, я вдома. В Україні!": показали перші дзвінки рідним та ексклюзивні кадри зі звільненими з полону захисниками
Київ • УНН
115 українських військових звільнено з російського полону. Звільнені бійці вже спілкуються з рідними та отримують необхідну допомогу і підтримку.
Сьогодні додому повернулися 115 захисників Незалежності України. Зараз хлопцям надають всю необхідну допомогу та підтримку. У МВС, ДПСУ та СБУ показили перші дзвінки рідним та ексклюзивні кадри зі звільненими захисниками, повідомляє УНН.
Як вказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, 92 зі звільнених захисників – військовослужбовці системи МВС. Більшість – оборонці Маріуполя.
"89 воїнів Національної гвардії та 3 - Державної прикордонної служби вже на рідній землі. Майже 90% з них — солдати строкової служби, які понад два роки перебували в полоні агресора", - написав Клименко у Telegram.
Також у МВС опублікували перші хвилини наших українців на рідній землі - відео як один із героїв дзвонить своїм матері.
"Мамо, я вдома. В Україні!", - каже захисник а мама починає плакати від щастя.
Також герої, які повернулись з обміну, кричали українські гасла.
Як повідомили в Держприкордонслужбі, троє з них – прикордонники 79 Херсонського загону. Ці бійці перебували в неволі з першого дня повномасштабного вторгнення.
"Хлопці, тримайтеся, все буде Україна", – говорить один із тільки що обміняних прикордонників. Незабутній День Незалежності для усієї країни та неймовірний доказ того, наскільки незламними українці є!
Також в СБУ поділились ексклюзивними фото та відео СБУ із українцями, що повернулись із полону.
115 українських захисників повернулися додому з полону - Зеленський24.08.24, 14:00 • 190234 перегляди