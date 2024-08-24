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"Мамо, я вдома. В Україні!": показали перші дзвінки рідним та ексклюзивні кадри зі звільненими з полону захисниками

Київ • УНН

 • 27305 перегляди

115 українських військових звільнено з російського полону. Звільнені бійці вже спілкуються з рідними та отримують необхідну допомогу і підтримку.

Сьогодні додому повернулися 115 захисників Незалежності України.  Зараз хлопцям надають всю необхідну допомогу та підтримку. У МВС,  ДПСУ та СБУ показили перші дзвінки рідним та ексклюзивні кадри зі звільненими захисниками, повідомляє УНН

Як вказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, 92 зі звільнених захисників – військовослужбовці системи МВС. Більшість – оборонці Маріуполя.

"89 воїнів Національної гвардії та 3 - Державної прикордонної служби вже на рідній землі. Майже 90% з них — солдати строкової служби, які понад два роки перебували в полоні агресора", - написав Клименко у Telegram. 

Також у МВС опублікували  перші хвилини наших українців на рідній землі  - відео як один із героїв дзвонить своїм матері. 

 "Мамо, я вдома. В Україні!", - каже захисник а мама починає плакати від щастя. 

Також герої, які повернулись з обміну, кричали українські гасла. 

Як повідомили в Держприкордонслужбі, троє з них – прикордонники 79 Херсонського загону. Ці бійці перебували в неволі з першого дня повномасштабного вторгнення.

"Хлопці, тримайтеся, все буде Україна", – говорить один із тільки що обміняних прикордонників. Незабутній День Незалежності для усієї країни та неймовірний доказ того, наскільки незламними українці є!

Також в СБУ поділились ексклюзивними  фото та відео СБУ із українцями, що повернулись із полону. 

115 українських захисників повернулися додому з полону - Зеленський24.08.24, 14:00 • 190234 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна

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