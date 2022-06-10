Рисунки, созданные сердцем, – благотворительный аукцион от “Авроры” и партнеров

КИЕВ. 11 июня. УНН. Компания “Аврора” совместно с партнером ООО “Радуга Трейд” (ТМ “ГАММА’UA”) в мае проводили конкурс детских рисунков “Мечта имеет цвет — сине-желтый!” С 13 по 15 июня состоится благотворительный аукцион в телеграмм-канале “Авроры”, на котором лучшие работы смогут приобрести люди, настроенные на доброе дело. Все полученные средства будут перечислены Всеукраинскому фондовому помощи и развития “Help Group”, передает УНН.