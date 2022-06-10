Малюнки, створені серцем, — благодійний аукціон від “Аврори” та партнерів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Компанія “Аврора” спільно з партнером ТОВ “Райдуга Трейд” (ТМ “ГАММА’UA”) у травні проводили конкурс дитячих малюнків “Мрія має колір — синьо-жовтий!”. З 13 до 15 червня відбудеться благодійний аукціон у телеграм-каналі “Аврори”, на якому найкращі роботи зможуть придбати люди, налаштовані на добру справу. Всі отримані кошти будуть перераховані Всеукраїнському фондові допомоги та розвитку “Help Group”, передає УНН.
Щоб підтримати українських дітей в складний час війни, мережа мультимаркетів “Аврора” разом з ТМ “ГАММА’UA” в травні 2022 року провели конкурс аматорських малюнків.
Кожен, хто любить малювати й ще не досяг 17 років, міг створити роботу на патріотичну тему “Мрія має колір — синьо-жовтий!”. Малюнок, підписаний автором, треба було зареєструвати на сайті.
Роботи приймали з 16 по 29 травня 2022 року, а визначення переможців відбулося 1 червня. Експерти обрали 16 найкращих робіт від авторів різного віку.
Як нагороду юні художники отримали комплекти для творчості від бренду “ГАММА’UA”. Робота головного переможця прикрасить етикетку лінії фарб для малювання ТМ “ГАММА’UA”. Десяту частину доходів, отриманих від реалізації такої продукції, перераховуватимуть у фонд Київської обласної дитячої лікарні.
На офіційному сайті “Аврори” зараз діє онлайн-виставка шедеврів учасників конкурсу, щоб всі мали змогу помилуватись і надихнутись їхньою творчістю. Але на цьому благодійна ініціатива не завершується.
Після визначення переможців найкращі роботи виставлено на аукціон. Він триватиме з 13 по 15 червня в телеграм-каналі “Аврори”. Загалом буде представлено 16 лотів.
Стартова ціна кожного малюнка складає 100 гривень. Мінімальний крок торгів — 20 гривень. Ставки приймаються до 20:00 15 червня.
Кошти за малюнки покупці самостійно перерахують Всеукраїнському фонду допомоги та розвитку “Help Group”, який опікується тяжкохворими та людьми, які потрапили в скрутні життєві ситуації. З інформацією про роботу фонду можна ознайомитись на офіційному сайті.
Переможці аукціону отримають придбані малюнки поштою. Усі звіти про зібрані та перераховані кошти будуть оприлюднені 20 червня на сторінках соцмереж мультимаркету “Аврора”.
Запрошуємо відвідати онлайн-виставку конкурсних малюнків до 30.06.22. Усі творчі роботи сповнені яскравими мріями, чистими помислами та світлою вірою у краще майбутнє. Навіть через монітор ви відчуєте позитивну енергетику та неймовірну щирість маленьких художників, вкладені у живописні твори.
Приєднуйтесь до благодійної ініціативи та отримайте частинку тепла дитячих сердець, зображену фарбами на папері. Творімо добро разом!