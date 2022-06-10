Малюнки, створені серцем, — благодійний аукціон від “Аврори” та партнерів

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 46503 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 94651 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 131476 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 182795 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 179075 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 175251 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 150979 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 116442 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 109330 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 314852 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.5 м/с
94 %
745 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ закінчиться через годину
Популярнi новини

Напад в Амстердамі: українцю інкримінують замах на вбивство з тероризмом

1 квітня, 17:04 • 26811 перегляди

"Дні, коли США оббирали, минули": Білий дім про нові мита, які готує Трамп

1 квітня, 17:23 • 24905 перегляди

У Дії тимчасово призупинено подання декларацій: чому

1 квітня, 17:34 • 22435 перегляди

росія відмовляється прийняти пропозиції американців щодо припинення війни в Україні в нинішньому вигляді

1 квітня, 18:13 • 20455 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

23:00 • 19461 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 189754 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 314852 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 574801 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 517902 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 717909 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 52988 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 94305 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 121849 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 144756 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 158213 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Малюнки, створені серцем, — благодійний аукціон від “Аврори” та партнерів

Малюнки, створені серцем, — благодійний аукціон від “Аврори” та партнерів

Київ • УНН

 • 264835 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Компанія “Аврора” спільно з партнером ТОВ “Райдуга Трейд” (ТМ “ГАММА’UA”) у травні проводили конкурс дитячих малюнків “Мрія має колір — синьо-жовтий!”. З 13 до 15 червня відбудеться благодійний аукціон у телеграм-каналі “Аврори”, на якому найкращі роботи зможуть придбати люди, налаштовані на добру справу. Всі отримані кошти будуть перераховані Всеукраїнському фондові допомоги та розвитку “Help Group”, передає УНН.

Щоб підтримати українських дітей в складний час війни, мережа мультимаркетів “Аврора” разом з ТМ “ГАММА’UA” в травні 2022 року провели конкурс аматорських малюнків.

Кожен, хто любить малювати й ще не досяг 17 років, міг створити роботу на патріотичну тему “Мрія має колір — синьо-жовтий!”. Малюнок, підписаний автором, треба було зареєструвати на сайті.

Роботи приймали з 16 по 29 травня 2022 року, а визначення переможців відбулося 1 червня. Експерти обрали 16 найкращих робіт від авторів різного віку.

Як нагороду юні художники отримали комплекти для творчості від бренду “ГАММА’UA”. Робота головного переможця прикрасить етикетку лінії фарб для малювання ТМ “ГАММА’UA”. Десяту частину доходів, отриманих від реалізації такої продукції, перераховуватимуть у фонд Київської обласної дитячої лікарні.

На офіційному сайті “Аврори” зараз діє онлайн-виставка шедеврів учасників конкурсу, щоб всі мали змогу помилуватись і надихнутись їхньою творчістю. Але на цьому благодійна ініціатива не завершується.

Після визначення переможців найкращі роботи виставлено на аукціон. Він триватиме з 13 по 15 червня в телеграм-каналі “Аврори”. Загалом буде представлено 16 лотів.

Стартова ціна кожного малюнка складає 100 гривень. Мінімальний крок торгів — 20 гривень. Ставки приймаються до 20:00 15 червня.

Кошти за малюнки покупці самостійно перерахують Всеукраїнському фонду допомоги та розвитку “Help Group”, який опікується тяжкохворими та людьми, які потрапили в скрутні життєві ситуації. З інформацією про роботу фонду можна ознайомитись на офіційному сайті.

Переможці аукціону отримають придбані малюнки поштою. Усі звіти про зібрані та перераховані кошти будуть оприлюднені 20 червня на сторінках соцмереж мультимаркету “Аврора”.

Запрошуємо відвідати онлайн-виставку конкурсних малюнків до 30.06.22. Усі творчі роботи сповнені яскравими мріями, чистими помислами та світлою вірою у краще майбутнє. Навіть через монітор ви відчуєте позитивну енергетику та неймовірну щирість маленьких художників, вкладені у живописні твори.

Приєднуйтесь до благодійної ініціативи та отримайте частинку тепла дитячих сердець, зображену фарбами на папері. Творімо добро разом!

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу
Bitcoin
$84,717.10
Золото
$3,157.70
Tesla
$268.93
Brent
$74.58
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,879.16