Маломоторный самолет сгорел в Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. В Каховке Херсонской области во время прогрева двигателя загорелся маломоторный самолет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Херсонской области.
"18 мая в 5:07 на аэродроме маломоторнои авиации по Семеновском шоссе м. Каховка, во время прогрева произошла вспышка двигателя и возгорания маломоторного самолета "SOCATA TB-9", - говорится в сообщении.
Пожар был локализован в 05:15 и полностью ликвидирован в 05:30 на площади 30 кв.м. К тушению пожара привлекались 5 человек человек личного состава на пожарной автоцистерне 13-й Государственной пожарно-спасательной части.
Предполагаемая причина пожара - неисправность двигателя. Погибших и пострадавших нет. Пилот во время возгорания не пострадал и самостоятельно покинул самолет.
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