Маломоторний літак згорів на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. У Каховці на Херсонщині під час прогріву двигуна зайнявся маломоторний літак. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС в Херсонській області.
“18 травня о 05:07 на аеродромі маломоторної авіації по Семенівському шосе м. Каховка, під час прогріву стався спалах двигуна та загорання маломоторного літака “SOCATA TB-9”, — йдеться у повідомленні.
Пожежа була локалізована о 05:15 та повністю ліквідована о 05:30 на площі 30 кв.м. До гасіння пожежі залучались 5 осіб чоловік особового складу на пожежній автоцистерні 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини.
Ймовірна причина пожежі — несправність двигуна. Загиблих та постраждалих немає. Пілот під час загоряння не постраждав та самостійно покинув літак.
Як повідомляв УНН, через блискавку на Хмельниччині загорілася будівля.