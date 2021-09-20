Мало шансов, что сформируется коллективный иммунитет от коронавируса - Голубовская

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Главный инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская считает, что мало шансов, что сформируется коллективный иммунитет от коронавируса. Об этом она заявила в эфире телеканала "НАШ", передает УНН .

Цитата “Коллективный иммунитет невозможен из-за новых вариантов возбудителя. У нас есть люди, которые тяжело болеют, но дважды вакцинированы. Уже все знают, если после второй вакцины побочные эффекты. Людей надо учить — если вы вакцинированы, особенно второй раз, то есть время себя защищать”, — заявила Голубовская. Дополнение Ранее Ольга Голубовская сообщала, что сразу после вакцинации от коронавируса человек находится в состоянии инфекционного процесса — в таких условиях необходимо беречь себя особенно сильно. “Человек, который вакцинировался, находится в состоянии инфекционного процесса ... В любом случае, если человек инфицируется любым возбудителем, она входит в состояние инфекционного процесса. В том числе и вакциной. Идет определенный инфекционный процесс. Он постоянно у нас в организме проходит. Поэтому я постоянно говорю, что если человек вакцинировался, то она должна в ближайшую неделю очень сильно себя беречь. Надо усилить средства индивидуальной защиты”, — объясняла врач. Напомним В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже более 5,1 миллиона человек. При этом в целом сделали уже 11,4 миллиона прививок.