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Мало шансов, что сформируется коллективный иммунитет от коронавируса - Голубовская

Мало шансов, что сформируется коллективный иммунитет от коронавируса - Голубовская

Киев  •  УНН

 • 16648 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Главный инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская считает, что мало шансов, что сформируется коллективный иммунитет от коронавируса. Об этом она заявила в эфире телеканала "НАШ", передает УНН.

Цитата

“Коллективный иммунитет невозможен из-за новых вариантов возбудителя. У нас есть люди, которые тяжело болеют, но дважды вакцинированы. Уже все знают, если после второй вакцины побочные эффекты. Людей надо учить — если вы вакцинированы, особенно второй раз, то есть время себя защищать”, — заявила Голубовская.

Дополнение

Ранее Ольга Голубовская сообщала, что сразу после вакцинации от коронавируса человек находится в состоянии инфекционного процесса — в таких условиях необходимо беречь себя особенно сильно.

“Человек, который вакцинировался, находится в состоянии инфекционного процесса ... В любом случае, если человек инфицируется любым возбудителем, она входит в состояние инфекционного процесса. В том числе и вакциной. Идет определенный инфекционный процесс. Он постоянно у нас в организме проходит. Поэтому я постоянно говорю, что если человек вакцинировался, то она должна в ближайшую неделю очень сильно себя беречь. Надо усилить средства индивидуальной защиты”, — объясняла врач.

Напомним

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.

Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже более 5,1 миллиона человек. При этом в целом сделали уже 11,4 миллиона прививок.

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