Мало шансів, що сформується колективний імунітет від коронавірусу – Голубовська

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“Колективний імунітет неможливий через нові варіанти збудника. У нас є люди, які тяжко хворіють, але двічі вакциновані. Уже всі знають, якщо після другої вакцини є побічні ефекти. Людей треба навчати — якщо ви вакциновані, особливо другий раз, то маєте якийсь час себе захищати”, — заявила Голубовська.

Доповнення

Раніше Ольга Голубовська повідомляла, що відразу після вакцинації від коронавірусу людина знаходиться в стані інфекційного процесу — в таких умовах необхідно берегти себе особливо сильно.

“Людина, яка вакцинувалася, знаходиться в стані інфекційного процесу... У будь-якому випадку, якщо людина інфікується будь-яким збудником, вона входить в стан інфекційного процесу. У тому числі і вакциною. Йде певний інфекційний процес. Він постійно у нас в організмі проходить. Тому я постійно говорю, що якщо людина вакцинувалася, то вона повинна в найближчий тиждень дуже сильно себе берегти. Треба посилити засоби індивідуального захисту”, — пояснювала лікар.