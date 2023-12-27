"Мало быть обеспокоенными": омбудсмен отреагировал расстрел пленных возле Роботино

российские военные преступники, которые расстреляли безоружных бойцов ВСУ, должны понести ответственность на всех уровнях. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

Враг циничный, жестокий и безжалостный. Он не соблюдает нормы международного гуманитарного права. Женевские конвенции для него - ничего не значащие бумажки - заявил омбудсмен.

По его словам, такие казни - это не единичный случай, который всколыхнул не только все украинское общество, но и международное сообщество.

Просто "быть обеспокоенными" в таких случаях - мало и безрезультатно! Мир должен всячески способствовать тому, чтобы военные преступники на всех уровнях понесли ответственность! - убеждает Лубинец.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что Офис генерального прокурора начал расследование по факту расстрела оккупационными войсками рф трех украинских военнопленных возле Роботино Запорожской области.

Напомним,

Ранее Генеральная прокуратура Украины начала уголовное расследование по факту использования российскими войсками украинских военнопленных в качестве "живого щита" во время наступленияна позиции ВСУ.