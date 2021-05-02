Малиновский продолжил серию результативных выступлений в чемпионате Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В матче 34-го тура итальянской Серии А представитель сборной Украины Руслан Малиновский отличился ассистом в игре с “Сассуоло”, сообщает корреспондент УНН.
Детали
Во время первого взятия ворот “Сассуоло” на 32 минуте Малиновский одним прикосновением забросил мяч на ход Госенсу, который поразил сетку ворот противника.
Во втором тайме на 52-й минуте Берарди забил мяч. Бергамцы имели шанс вырвать три очка, но Луис Мюриэль не смог переиграть вратаря с 11-метровой отметки — 1:1.
Примечательно, что “Аталанта” с 23 минуты играла в меньшинстве — удаление получил Голлини.
После этой ничьей “Аталанта” набрала 69 очков и догнала “Милан”. Команды делят вторую и третью ступени и опережают “Наполи” на два балла, “Ювентус” на три, “Лацио” на пять пунктов. Однако “Ювентус” и “Лацио” имеют по игре в запасе.
Дополнение
Эта результативная передача стала для Малиновского 10-й в сезоне Серии А. Он догнал лидера чемпионата Милинковича-Савича с “Лацио”.
Напомним
Малиновский второй раз подряд отличился голом в Серии А.