Футбол: Маліновський вдруге поспіль відзначився голом в Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У матчі 32-го туру італійської Серії А “Аталанта” півзахисників національної збірної України Руслана Маліновського та Віктора Коваленка на виїзді зустрічалася з “Ромою”, повідомляє кореспондент УНН.
Деталі
В середині тайму українець реалізував простріл низом від Госенса, пробивши у ближній кут воріт. Взяття воріт могло стати переможним, але на 75 хвилині римляни врятувалися від фіаско, адже відзначився Крістанте — 1:1.
Примітно, що з 69 хвилини бергамці грали у меншості через вилучення Госенса. У “Роми” червону картку отримав Ібаньєс в доданий час до матчу.
Зауважимо, що Коваленко вкотре провів усю гру в запасі.
Наразі, маючи в активі 65 очок, команда українців посідає третє місце в турнірній таблиці елітного дивізіону чемпіонату Італії.
Доповнення
Для Маліновського цей гол став п’ятим в сезоні Серії А.
Нагадаємо
Попереднього туру українець оформив переможний гол у ворота “Ювентуса”.