Футбол: Маліновський вдруге поспіль відзначився голом в Серії А

Деталі

В середині тайму українець реалізував простріл низом від Госенса, пробивши у ближній кут воріт. Взяття воріт могло стати переможним, але на 75 хвилині римляни врятувалися від фіаско, адже відзначився Крістанте — 1:1.

Примітно, що з 69 хвилини бергамці грали у меншості через вилучення Госенса. У “Роми” червону картку отримав Ібаньєс в доданий час до матчу.

Зауважимо, що Коваленко вкотре провів усю гру в запасі.

Наразі, маючи в активі 65 очок, команда українців посідає третє місце в турнірній таблиці елітного дивізіону чемпіонату Італії.

Доповнення

Для Маліновського цей гол став п’ятим в сезоні Серії А.

Нагадаємо

Попереднього туру українець оформив переможний гол у ворота “Ювентуса”.