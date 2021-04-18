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Гол Маліновського приніс "Аталанті" перемогу над "Ювентусом"

Гол Маліновського приніс "Аталанті" перемогу над "Ювентусом"

Київ • УНН

 • 16624 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. У матчі 31-го туру чемпіонату Італії "Аталанта" півзахисників збірної України обіграла "Ювентус" з рахунком 1:0, повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.

Деталі

Єдине взяття воріт відбулося наприкінці матчу, а саме на 87-й хвилині. Маліновський отримав передачі від Ілічіча і наважився на дальній удар з-за меж штрафного майданчику. Після рикошету ігровий снаряд потрапив у протилежну сторону воріт від голкіпера Щесного.

Примітно, що Маліновський вийшов на поле з 72-ї хвилини і отримав також жовту картку, а Віктор Коваленко провів увесь поєдинок в запасі.

Доповнення

Завдяки перемозі "Аталанта" обійшла "Ювентус" в турнірній таблиці Серії А. Бергамці набрали 64 очки, вони йдуть на третьому місці, у "старої сеньйори" 62 бали, команда займає четверту сходинку.

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