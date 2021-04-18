Гол Маліновського приніс "Аталанті" перемогу над "Ювентусом"

Деталі

Єдине взяття воріт відбулося наприкінці матчу, а саме на 87-й хвилині. Маліновський отримав передачі від Ілічіча і наважився на дальній удар з-за меж штрафного майданчику. Після рикошету ігровий снаряд потрапив у протилежну сторону воріт від голкіпера Щесного.

Примітно, що Маліновський вийшов на поле з 72-ї хвилини і отримав також жовту картку, а Віктор Коваленко провів увесь поєдинок в запасі.

Доповнення

Завдяки перемозі "Аталанта" обійшла "Ювентус" в турнірній таблиці Серії А. Бергамці набрали 64 очки, вони йдуть на третьому місці, у "старої сеньйори" 62 бали, команда займає четверту сходинку.