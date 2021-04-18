Гол Малиновского принес "Аталанте" победу над "Ювентусом"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В матче 31-го тура чемпионата Италии "Аталанта" полузащитников сборной Украины обыграла "Ювентус" со счетом 1:0, сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.
Детали
Единственное взятие ворот состоялось в конце матча, а именно на 87-й минуте. Малиновский получил передачу от Иличича и решился на дальний удар из-за пределов штрафной площадки. После рикошета игровой снаряд попал в противоположную сторону ворот от голкипера Щесны.
Примечательно, что Малиновский вышел на поле с 72-й минуте и получил также желтую карточку, а Виктор Коваленко провел весь поединок в запасе.
Дополнение
Благодаря победе "Аталанта" обошла "Ювентус" в турнирной таблице Серии А. Бергамцы набрали 64 очка, они идут на третьем месте, у "старой сеньоры" 62 балла, команда занимает четвертое место.