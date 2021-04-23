Футбол: Малиновский второй раз подряд отличился голом в Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В матче 32-го тура итальянской Серии А “Аталанта” полузащитников сборной Украины Руслана Малиновского и Виктора Коваленко на выезде встречалась с “Ромой”, сообщает корреспондент УНН.
Детали
В середине тайма украинец реализовал прострел низом от Госенса, пробив в ближний угол ворот. Взятие ворот могло стать победным, но на 75 минуте римляне спаслись от фиаско, ведь отличился Кристаном - 1: 1.
Примечательно, что из 69 минуты бергамци играли в меньшинстве после удаления Госенса. У "Ромы" красную карточку получил Ибаньес в добавленное время к матчу.
Заметим, что Коваленко раз провел всю игру в запасе.
Сейчас, имея в активе 65 очков, команда украинский занимает третье место в турнирной таблице элитного дивизиона чемпионата Италии.
Дополнение
Для Малиновского этот гол стал пятым в сезоне Серии А.
Напомним
Предыдущего тура украинец оформил победный гол в ворота "Ювентуса".